За 5 часов теплоход проплыл 76 километров С какой скоростью плыл теплоход
Математика
За 5 часов теплоход проплыл 76 километров С какой скоростью плыл теплоход
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ответ: скорость 15.2км /ч 76:5=15.2км/ч
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