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4(3х+23)+7(6+5х) помогите упростить надо
Математика
4(3х+23)+7(6+5х) помогите упростить надо
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Гость:
12х+23+42+5х=65+17x Вот и все
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