Электропоезд длиной e1=150м,движущейся равномерно со скоростью ,модуль которой V=45км/я, въезжает в тоннель длиной e2=300м , через какой промежуток времени электропоезд полностью выйдет из тоннеля?

Физика
Электропоезд длиной e1=150м,движущейся равномерно со скоростью ,модуль которой V=45км/я, въезжает в тоннель длиной e2=300м , через какой промежуток времени электропоезд полностью выйдет из тоннеля?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300+150=450 450÷45=10
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