Составить по 5 словосочитаний на каждую связь (примыкание,управление,соглосовани??)
Русский язык
Составить по 5 словосочитаний на каждую связь (примыкание,управление,соглосовани??)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деревянное кольцо Красивое дерево кольцо из дерева читать книгу быстро бегать громко читать осторожно идти бантик из бумаги бумажный бантик
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