На баржу погрузили муки 176 т, крупы в 22 раза меньше, чем муки, а сахара на 2 т 5 ц меньше, чем крупы. Найди общую массу муки, крупы сахара, погружённых на баржу. плиз мне очень надо!

Математика

На баржу погрузили муки 176 т, крупы в 22 раза меньше, чем муки, а сахара на 2 т 5 ц меньше, чем крупы. Найди общую массу муки, крупы сахара, погружённых на баржу. плиз мне очень надо!

Автор: Гость