На день рождения доктора айболита мартышки испекли 26 миндальных пирожных а песоч??ых на 9 меньше. сколько всего пирожных испекли мартышки

Математика

На день рождения доктора айболита мартышки испекли 26 миндальных пирожных а песоч??ых на 9 меньше. сколько всего пирожных испекли мартышки

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