На день рождения доктора айболита мартышки испекли 26 миндальных пирожных а песоч??ых на 9 меньше. сколько всего пирожных испекли мартышки
Математика
На день рождения доктора айболита мартышки испекли 26 миндальных пирожных а песоч??ых на 9 меньше. сколько всего пирожных испекли мартышки
Ответ(ы):
Гость:
1)26-9=17(песочных пироженых) 2)26+17=43(пироженых)-всего
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