На дне рождения у Пети нашлось трое гостей, которые вместе съели не менее 21 конфет??. Все присутствующие (гости и Петя) съели 60 конфет, причём не менее 5 каждый. Какое наибольшее количество гостей могло быть у Пети?

Математика

На дне рождения у Пети нашлось трое гостей, которые вместе съели не менее 21 конфет??. Все присутствующие (гости и Петя) съели 60 конфет, причём не менее 5 каждый. Какое наибольшее количество гостей могло быть у Пети?

Автор: Гость