На дне рождения у Пети нашлось трое гостей, которые вместе съели не менее 21 конфет??. Все присутствующие (гости и Петя) съели 60 конфет, причём не менее 5 каждый. Какое наибольшее количество гостей могло быть у Пети?

Математика
На дне рождения у Пети нашлось трое гостей, которые вместе съели не менее 21 конфет??. Все присутствующие (гости и Петя) съели 60 конфет, причём не менее 5 каждый. Какое наибольшее количество гостей могло быть у Пети?
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