Почему и как изменилась египетская армия в эпоху нового царства
История
Почему и как изменилась египетская армия в эпоху нового царства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Появлялись войны на колесницах и наёмные войска.
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