На доске написано число 20. За один ход разрешается либо удвоить число, либо стерет?? его последнюю цифру. Можно ли за несколько ходов получить число 25??
Математика
На доске написано число 20. За один ход разрешается либо удвоить число, либо стерет?? его последнюю цифру. Можно ли за несколько ходов получить число 25??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДА Конечно можно если хорошо подумать своей головушкой Пустой
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Математика