На доске написано число 20. За один ход разрешается либо удвоить число, либо стерет?? его последнюю цифру. Можно ли за несколько ходов получить число 25??

Математика
На доске написано число 20. За один ход разрешается либо удвоить число, либо стерет?? его последнюю цифру. Можно ли за несколько ходов получить число 25??
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДА Конечно можно если хорошо подумать своей головушкой Пустой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Взорвали 3 л водорода и 2 л кислорода: 2H₂ + O₂→ 2H₂O. Вычислите объем непрореагирова??шего газа. Ответ запишите с точностью до десятых.
Ответить
Английский язык
Соченение на тему "любимый автор" на английском с переводом на русский
Ответить
Английский язык
Помогите срочно!!!!!.
Ответить
Математика
Кто знает сокрашение дробей 6 класс 24и12 60и60
Ответить
Математика
АНЯ помоги реши 110*17:4
Ответить