На доске написано число 20. За один ход разрешается либо удвоить число, либо стерет?? его последнюю цифру. Можно ли за несколько ходов получить число 25??

Математика

На доске написано число 20. За один ход разрешается либо удвоить число, либо стерет?? его последнюю цифру. Можно ли за несколько ходов получить число 25??

Автор: Гость