На двух бензозаправочных станциях было 177ц бензина. После того как на одной станции было продано 11,7ц , а на другой - 7,5ц , бензина на первой станции осталось в 2 раза больше,чем на второй. Какое количество бензина было на к...
Математика
На двух бензозаправочных станциях было 177ц бензина. После того как на одной станции было продано 11,7ц , а на другой - 7,5ц , бензина на первой станции осталось в 2 раза больше,чем на второй. Какое количество бензина было на каждой станции первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
177-11,7-7,5=157,8ц 157,8:3=52,6 ц осталось на 2-й станции 52,6*2=105,2 ц осталось на 1-й станции 105,2+11,7=116,9ц было на 1-й станции 52,6+7,5=60,1ц было на 2-й станции
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