На двух бензозаправочных станциях было 177ц бензина. После того как на одной станции было продано 11,7ц , а на другой - 7,5ц , бензина на первой станции осталось в 2 раза больше,чем на второй. Какое количество бензина было на к...

Математика

На двух бензозаправочных станциях было 177ц бензина. После того как на одной станции было продано 11,7ц , а на другой - 7,5ц , бензина на первой станции осталось в 2 раза больше,чем на второй. Какое количество бензина было на каждой станции первоначально?

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