На двух опытных участках вырастили картофель. Площадь первого участка 100м2, а площадь второго 200м2. С первого участка собрали на 500кг картофеля меньше, чем со второго. Сколько килограммов картофеля собрали с каждого участка ...
Математика
На двух опытных участках вырастили картофель. Площадь первого участка 100м2, а площадь второго 200м2. С первого участка собрали на 500кг картофеля меньше, чем со второго. Сколько килограммов картофеля собрали с каждого участка , если с каждого квадратного метра собрали поровну?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)200-100=100кв.м-разница между площадями. 2)500:100=5кг картофеля-собрали с 1кв.м. 3)100*5=500кг-собрали с первого участка. 4)200*5=1000кг-собрали со второго участка.
Гость:
1) 200- 100 =на 100 кв.м 2 участок меньше 1 2) 500 :100= 5 кг с 1 кв.м 3) 100 х 5 =500 кг с 1 участка 4 )200 х 5 = 1000 кг со 2 участка
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