На двух опытных участках вырастили картофель. Площадь первого участка 100м2, а площадь второго 200м2. С первого участка собрали на 500кг картофеля меньше, чем со второго. Сколько килограммов картофеля собрали с каждого участка ...

Математика

На двух опытных участках вырастили картофель. Площадь первого участка 100м2, а площадь второго 200м2. С первого участка собрали на 500кг картофеля меньше, чем со второго. Сколько килограммов картофеля собрали с каждого участка , если с каждого квадратного метра собрали поровну?

Автор: Гость