Какие из пречисленных ниже морских акваторий являются главными районами добычи нефти и природного газа: Серверное море, Балтийское море, Средиземное море, Персидсидский залив, Аравийское море, Мексиканский залив?
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Какие из пречисленных ниже морских акваторий являются главными районами добычи нефти и природного газа: Серверное море, Балтийское море, Средиземное море, Персидсидский залив, Аравийское море, Мексиканский залив?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Персидский залив основной рацон добычи газа и нефти
Гость:
Арктики и Охотского моря для добычи природного газа мексек. и персиском нефть
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