Какие из пречисленных ниже морских акваторий являются главными районами добычи нефти и природного газа: Серверное море, Балтийское море, Средиземное море, Персидсидский залив, Аравийское море, Мексиканский залив?

Українська література

Какие из пречисленных ниже морских акваторий являются главными районами добычи нефти и природного газа: Серверное море, Балтийское море, Средиземное море, Персидсидский залив, Аравийское море, Мексиканский залив?

Автор: Гость