решите неравенство. (x+7)^2 больше (x-7)^2

Алгебра
решите неравенство. (x+7)^2 больше (x-7)^2
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                                    14x>-14x   28x>0  x>0
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