какова была роль коммунистической партии и ее лидеров в послевоенный период?
История
какова была роль коммунистической партии и ее лидеров в послевоенный период?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они должны были заставить Германию отдать все репарации, но Гнрмания отдала только половину
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
определите сопротивление лампы и напряжение на каждом проводнике R1=25ом R2=15ом если показания приборов 0,5 А и 39В ...
Русский язык
как расставить знаки? он целый день ездил занимаясь делом показавшимся ему простым и как это часто бывает не сделал ни шагу вперед. Отредактируйте ...
Математика
Один вертоліт пролетів 480 км, а другий 800 км. Перший вертоліт був у польоті на 2 год меньше. Скільки годин був у польоті кожний вертоліт, якщо їх...