как расставить знаки?он целый день ездил занимаясь делом показавшимся ему простым и как это часто бывает не сделал ни шагу вперед.Отредактируйте предложение:мой спутник указал мне на высокую поднимающуюся гору прямо против нас....
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как расставить знаки?он целый день ездил занимаясь делом показавшимся ему простым и как это часто бывает не сделал ни шагу вперед.Отредактируйте предложение:мой спутник указал мне на высокую поднимающуюся гору прямо против нас.Замените однородное сказуемое обособленным обстоятельством:сосульки таяли на весеннем солнце и со звоном падали с крыш
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
он целый день ездил, занимаясь делом, показавшимся ему простым и, как это часто бывает, не сделал ни шагу вперед. сосульки таяли на весеннем солнце, со звоном падая вниз.
Гость:
1)Он целый день ездил,занимаясь делом,показавшимся ему простым и,как это часто бывает, не сделал ни шагу вперед. 2) Мой спутник указал мне на гору, поднимающуюся прямо против нас 3)Сосульки,таявшие на весеннем солнце,падали с крыш
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