как расставить знаки?он целый день ездил занимаясь делом показавшимся ему простым и как это часто бывает не сделал ни шагу вперед.Отредактируйте предложение:мой спутник указал мне на высокую поднимающуюся гору прямо против нас....

Русский язык

как расставить знаки?он целый день ездил занимаясь делом показавшимся ему простым и как это часто бывает не сделал ни шагу вперед.Отредактируйте предложение:мой спутник указал мне на высокую поднимающуюся гору прямо против нас.Замените однородное сказуемое обособленным обстоятельством:сосульки таяли на весеннем солнце и со звоном падали с крыш

Автор: Гость