2cos(пі поделить на 3) –ά)-√3sinά-cosά
Алгебра
2cos(пі поделить на 3) –ά)-√3sinά-cosά
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]2cos(\pi/3 - a) = \sqrt{3}sina - cosa = 2(cos(\pi/3)cosa + sin(\pi/3)sina) - \sqrt{3}sina - cosa = 2(0.5cosa + \frac{\sqrt{3}}{2}sina) - \sqrt{3}sina - cosa = 0[/latex]
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