в доме 20 квартир с номерами от 1 до 20 (сумма всех этих номеров равна 210) Однажды шутники заменили часть табличек с номерами квартир на другие (из этого же списка) В результате сумма всех номеров стала равной 135. Какое самое...

Математика
в доме 20 квартир с номерами от 1 до 20 (сумма всех этих номеров равна 210) Однажды шутники заменили часть табличек с номерами квартир на другие (из этого же списка) В результате сумма всех номеров стала равной 135. Какое самое маленькое число номеров могло быть заменено????????????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вместо табличек с номерами 20,19,18,17,16 повесить таблички с номерами 1,2,3,4,5. Тогда сумма уменьшится на 75. 210-135=75 210 - (20+19+18+17+16) + (1+2+3+4+5) = 135 Ответ: могло быть заменено 5 номеров.
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