в доме 20 квартир с номерами от 1 до 20 (сумма всех этих номеров равна 210) Однажды шутники заменили часть табличек с номерами квартир на другие (из этого же списка) В результате сумма всех номеров стала равной 135. Какое самое...
Математика
в доме 20 квартир с номерами от 1 до 20 (сумма всех этих номеров равна 210) Однажды шутники заменили часть табличек с номерами квартир на другие (из этого же списка) В результате сумма всех номеров стала равной 135. Какое самое маленькое число номеров могло быть заменено????????????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вместо табличек с номерами 20,19,18,17,16 повесить таблички с номерами 1,2,3,4,5. Тогда сумма уменьшится на 75. 210-135=75 210 - (20+19+18+17+16) + (1+2+3+4+5) = 135 Ответ: могло быть заменено 5 номеров.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Помогите пожалуйста перевести мои ответы на вопросы. Можно немного перестроить,подредактировать 1)Благодаря Древней Греции появился театр. Идеи т...
Физика
при изотермическом процессе газу передано количество теплоты 2*10 8 Дж. Чему равно изменение внутренней энергии? Рассчитать работу, совершаемую газом.
Геометрия
диаметр шара равен высоте цилиндра,осевое сечение которого квадрат.найти отношение объёма цилиндра к объёму шара