в доме 20 квартир с номерами от 1 до 20 (сумма всех этих номеров равна 210) Однажды шутники заменили часть табличек с номерами квартир на другие (из этого же списка) В результате сумма всех номеров стала равной 135. Какое самое...

Математика

в доме 20 квартир с номерами от 1 до 20 (сумма всех этих номеров равна 210) Однажды шутники заменили часть табличек с номерами квартир на другие (из этого же списка) В результате сумма всех номеров стала равной 135. Какое самое маленькое число номеров могло быть заменено????????????

Автор: Гость