Вычислите 99-97+95-93+91-89+...+7-5+3-1

Математика
Вычислите 99-97+95-93+91-89+...+7-5+3-1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каждой паре чисел разность равна 99-97 = 2 и 3-1 = 2 Таких пар от 99 до 3 (99-3)/2 = 48 пар. Сумма всех чисел 2 * 48 = 96 - ОТВЕТ
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