при изотермическом процессе газу передано количество теплоты 2*10 8 Дж. Чему равно изменение внутренней энергии? Рассчитать работу, совершаемую газом.
Физика
при изотермическом процессе газу передано количество теплоты 2*10 8 Дж. Чему равно изменение внутренней энергии? Рассчитать работу, совершаемую газом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
изотермический процесс, следовательно T-const по первому началу термодинамики: Q=ΔU+A' ΔU=0, СЛЕДОВАТЕЛЬНО Q=A'
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
диаметр шара равен высоте цилиндра,осевое сечение которого квадрат.найти отношение объёма цилиндра к объёму шара
Алгебра
Тема:Решение задач с помощью систем уравнений Для школьного вечера купили 10 коробок печенья по 250 г и по 150 г.Общая масса коробок составила 2.1 ...
Українська література
Математика
Составь выражения и найди их значения . В первый киоск привезли 25 одинаковых ящиков помедоров,а во второй 18 ящиков. В первый киоск привезли на 42...