при изотермическом процессе газу передано количество теплоты 2*10 8 Дж. Чему равно изменение внутренней энергии? Рассчитать работу, совершаемую газом.

Физика
при изотермическом процессе газу передано количество теплоты 2*10 8 Дж. Чему равно изменение внутренней энергии? Рассчитать работу, совершаемую газом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
изотермический процесс, следовательно  T-const  по первому началу термодинамики: Q=ΔU+A' ΔU=0, СЛЕДОВАТЕЛЬНО Q=A'
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