Составь выражения и найди их значения . В первый киоск привезли 25 одинаковых ящиков помедоров,а во второй 18 ящиков. В первый киоск привезли на 42 кг помидоров больше . чем во второй. Сколько кг помидоров привезли во второй ки...
Математика
Составь выражения и найди их значения . В первый киоск привезли 25 одинаковых ящиков помедоров,а во второй 18 ящиков. В первый киоск привезли на 42 кг помидоров больше . чем во второй. Сколько кг помидоров привезли во второй киоск? кг это килограммов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25-18=7 ящиков это 42 кг 42:7=6 кг один ящик 18*6=108 кг кг привезли в первы киоск
Гость:
1)25-18=7ящиков 2)42/7=6кг в одном ящике 3)18*6=108кг привезли во второй киоск.
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