Составь выражения и найди их значения . В первый киоск привезли 25 одинаковых ящиков помедоров,а во второй 18 ящиков. В первый киоск привезли на 42 кг помидоров больше . чем во второй. Сколько кг помидоров привезли во второй ки...

Математика

Составь выражения и найди их значения . В первый киоск привезли 25 одинаковых ящиков помедоров,а во второй 18 ящиков. В первый киоск привезли на 42 кг помидоров больше . чем во второй. Сколько кг помидоров привезли во второй киоск? кг это килограммов

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