Составь выражения и найди их значения . В первый киоск привезли 25 одинаковых ящиков помедоров,а во второй 18 ящиков. В первый киоск привезли на 42 кг помидоров больше . чем во второй. Сколько кг помидоров привезли во второй ки...

Математика
Составь выражения и найди их значения . В первый киоск привезли 25 одинаковых ящиков помедоров,а во второй 18 ящиков. В первый киоск привезли на 42 кг помидоров больше . чем во второй. Сколько кг помидоров привезли во второй киоск? кг это килограммов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25-18=7 ящиков это 42 кг 42:7=6 кг один ящик 18*6=108 кг кг привезли в первы киоск  
Гость:
1)25-18=7ящиков 2)42/7=6кг в одном ящике 3)18*6=108кг привезли во второй киоск.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
найти угол А, В, С треугольника, если они пропорциональны числам 2, 4, 6
Ответить
Математика
расстояние между двумя пунктами 1456км.из этих пунктов на встречу друг другу выехали два автобуса.какое расстояние будет между автобусами в то врем...
Ответить
Алгебра
  помогите решить 2с(1+с)-(с-2)(с+4)
Ответить
Английский язык
Сделать Passive Voice They call the beginning of the day dawn or daybreak My watch goes right. I set it by the radio Various timepieces measure the...
Ответить
Геометрия
Отрезок АВ пересекаются с отрезком DC в точки О, АО=ОВ, АВ параллельно СВ. Доказать что треугольник AOD=АОС
Ответить