Отрезок АВ пересекаются с отрезком DC в точки О, АО=ОВ, АВ параллельно СВ. Доказать что треугольник AOD=АОС

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В задаче опечатка АД параллельно СВ. и треугольники АОД и ВОС Треугогльник АОД = треугольнику ВОС по второму признаку равенства треугольников ( по стороне и двум прилежащим к ней углам) Так как АО=ОВ по условию, <АОД =<ВОС вертикальные углы равны, <ДАО=<СВО как накрест лежащие углы при параллельных прямых АД и ВС и секущей АВ.