Отрезок АВ пересекаются с отрезком DC в точки О, АО=ОВ, АВ параллельно СВ. Доказать что треугольник AOD=АОС
Геометрия
Отрезок АВ пересекаются с отрезком DC в точки О, АО=ОВ, АВ параллельно СВ. Доказать что треугольник AOD=АОС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В задаче опечатка АД параллельно СВ. и треугольники АОД и ВОС Треугогльник АОД = треугольнику ВОС по второму признаку равенства треугольников ( по стороне и двум прилежащим к ней углам) Так как АО=ОВ по условию, <АОД =<ВОС вертикальные углы равны, <ДАО=<СВО как накрест лежащие углы при параллельных прямых АД и ВС и секущей АВ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
На электрической лампе написано 100 Вт , 220 В. Какой ток потребляет такая лампа и чему равно сопротивление ее нити? ПОМОГИТЕ ПЛИЗ (пишите с форму...
Математика
У димы на 5 значков больше, чем у Саши, но на 3 значка меньше, чем у Коли. На сколько значков ольше у Коли, чем у Саши? Выполнить схему и ответить ...
Физика
Алгебра