У димы на 5 значков больше, чем у Саши, но на 3 значка меньше, чем у Коли. На сколько значков ольше у Коли, чем у Саши? Выполнить схему и ответить на вопрос задачи. Решение ее для 2-го класса

Математика

У димы на 5 значков больше, чем у Саши, но на 3 значка меньше, чем у Коли. На сколько значков ольше у Коли, чем у Саши? Выполнить схему и ответить на вопрос задачи. Решение ее для 2-го класса

Автор: Гость