У димы на 5 значков больше, чем у Саши, но на 3 значка меньше, чем у Коли. На сколько значков ольше у Коли, чем у Саши? Выполнить схему и ответить на вопрос задачи. Решение ее для 2-го класса
Математика
У димы на 5 значков больше, чем у Саши, но на 3 значка меньше, чем у Коли. На сколько значков ольше у Коли, чем у Саши? Выполнить схему и ответить на вопрос задачи. Решение ее для 2-го класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на 8 Дима-х саша- 5+х Коля- х-3 => Коля- Саша= (х-3)-(5+х)=х-3-5-х=-8=8 Ответ: у Коли больше чем у Саши значков на 8
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