Какова должна быть площадь поперечного сечения медного провода, чтобы на расстояние 50 м передать мощность 1,0 кВт при напряжении 100 В и при этом потери напряжения не превышали 6 В?
Физика
Какова должна быть площадь поперечного сечения медного провода, чтобы на расстояние 50 м передать мощность 1,0 кВт при напряжении 100 В и при этом потери напряжения не превышали 6 В?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I=1000/100=10(A) R=U/I=6/10=0,6 Ом=pl/s S=50*0,017*10^(-6)/0,6=1,417*10^(-6) м^(2)~1,42 кв. мм
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