Какова должна быть площадь поперечного сечения медного провода, чтобы на расстояние 50 м передать мощность 1,0 кВт при напряжении 100 В и при этом потери напряжения не превышали 6 В?

Физика

Какова должна быть площадь поперечного сечения медного провода, чтобы на расстояние 50 м передать мощность 1,0 кВт при напряжении 100 В и при этом потери напряжения не превышали 6 В?

Автор: Гость