Температура нагревателя 227 С. Определите КПД идеального двигателя и температуру холодильника , если за счёт каждого килоджоуля энергии, полученной оот нагревателя, двигатель совершает 350 Дж механической работы.

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КПД вычисляется по формуле: работу полученная/Работа затраченная, в этом случае 350 Дж/100 Дж=0,35 Температуру холодильника найдем из формулы: КПД=(Температура нагревателя-Температура холодильника)/Температуру нагревателя.(Все в кельвинах). Т нагревателя - 500 К, КПД - 0,35. Значит Температура холодильника - 500*(1-0,35)=325 К