в основании пирамиды MABC лежит треугольник ABC, у которого AB=а и угол ACB=150 градусов.Боковые ребра наклонены к основанию под углом 45 градусов. Найдите высоту пирамиды

Геометрия

в основании пирамиды MABC лежит треугольник ABC, у которого AB=а и угол ACB=150 градусов.Боковые ребра наклонены к основанию под углом 45 градусов. Найдите высоту пирамиды

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