в основании пирамиды MABC лежит треугольник ABC, у которого AB=а и угол ACB=150 градусов.Боковые ребра наклонены к основанию под углом 45 градусов. Найдите высоту пирамиды
Геометрия
в основании пирамиды MABC лежит треугольник ABC, у которого AB=а и угол ACB=150 градусов.Боковые ребра наклонены к основанию под углом 45 градусов. Найдите высоту пирамиды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хорошая задача! Ребра наклонены под одним углом, значит вершина проектируется в центр описанной окружности. Находим радиус описанной окружноси.2R=a/sin 150 2R=a/sin 30 R=a Ребра наклонены под углом в 45 гр., значит высота пирамиды=a (равнобедр. треуг.)
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