морфологический разбор слова - о лете

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морфологический разбор слова - о лете
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Существительное, общее грамматическое знач. - предмет. а)лето б)нарицательное в)неодушевленное г)ср. род д)единст. число е)Предложный подеж Дополнение
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