морфологический разбор слова - о лете
Русский язык
морфологический разбор слова - о лете
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Существительное, общее грамматическое знач. - предмет. а)лето б)нарицательное в)неодушевленное г)ср. род д)единст. число е)Предложный подеж Дополнение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На фабрике сшили простыни и наволочки. на каждую простыню израсходовали 4м 50см ткани, а на каждую наволочку 1м 70см. Сколько вщей сшили на фабрике...
Геометрия
боковые стороны трапеции равны 5 и 12, их продолжения пересекаются под прямым углом. найдите высоту трапеции
Физика
При входе в метро барометр показывает 101,3 кПа . Определите, на какой глубине находится платформа станции метро, если барометр на этой платформе п...
Українська література