Составить рассказ про животных , растени северного южного умеренного пояса
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Составить рассказ про животных , растени северного южного умеренного пояса
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В южном умеренном поясе располагается Южная Америка. В ЮУП раполагаются полупустныи и пустыни, степи, области высотной поясности. В полупустнях обитают нутрия и вискача. Оба грызуна обладают достаточно ценным мехом, ради которого на них ведется активная охота. Здест также распространена пума - дикая кошка. Горные районы. Здесь обитает очень редкий и интересный зверь - очковый медведь. Свое название он получил за два светлых пятна вокруг глаз. Также в горах наблюдаются волки (!!!). Гривистый волк, когда лежит, очень похож на лису. Самое знаменитое животное Анд - родственник верблюда - лама. А гуаноко - дикий предок лам. В Андах живет и шишншила. А самая заметная птица, несомненно, кондор. Это горомная хищная птица с красивым черно - белым оперением и размахом крыльев более 3 м!! Продолжение следует... Теперь поговрим о животных и растениях в северном умеренном климате. В СУК очень много природных зон: тайга, леса, лесостепи (прерии),степи,полупустныи и пустыни, а также области высотной поясности... Тундра Растения: мхи, лишайники, полярная береза и плярная ива. Животные : карибу и овцебык, полярный волк, лемминг, песец и белая полярная сова. Тайга Растения: черная и белая ель, бальзамическая пихта, лиственницы. Животные : лоси, бобры, американские зайцы, древесный дткобраз, канадская рысь, волк. Леса Растения:дуб, липа разнолистная, бук, платан, каштан, гикори (дерево из семейства ореховых), тюльпановое дерево и магнолии. А из животных скунс! Степи Тут есть бизоны и кайоты. Бизоны - это горомные дикие быки.
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