составить из данных букв слово варежки: t m i t e n s

Английский язык
составить из данных букв слово варежки: t m i t e n s
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составить из данных букв слово варежки: t m i t e n s ________________________________________________________ mittens - варежки
Гость:
Варежки на английском языке-mittens.
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