Из 2кг муки выходит 3кг печёного хлеба.Сколько хлеба выйдет из 1ц муки?из1т муки?
Математика
Из 2кг муки выходит 3кг печёного хлеба.Сколько хлеба выйдет из 1ц муки?из1т муки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1ц = 100кг : 2 = в 50 раз 1 ц больше ,чем 2 кг 2)50 х3 = 150 кг хлеба из 1 ц муки 3)1 тонн а= 1000 кг : 2 = в 500 раз 1 тонна больше,чем 2 кг 4)500 х 3 = 1500 кг хлеба из 1 тонны муки.
Гость:
1ц=100кг 1т=1000кг 100:2*3=150кг хлеба. 1000:2*3=1500кг хлеба. Ответ:150 кг хлеба из 1 ц муки,1500 кг хлеба из 1 тонны муки.
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