При адиабатном сжатии 5 моль одноатомного газа его температура увеличилась на 20К!какая работа была совершена над газом?

Физика

При адиабатном сжатии 5 моль одноатомного газа его температура увеличилась на 20К!какая работа была совершена над газом?

Автор: Гость