При адиабатном сжатии 5 моль одноатомного газа его температура увеличилась на 20К!какая работа была совершена над газом?
Физика
При адиабатном сжатии 5 моль одноатомного газа его температура увеличилась на 20К!какая работа была совершена над газом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=0 A+U=0 A=U=(3/2)*8,31*5*20=(3/2)*831=1,5*831=1246,5Дж Ответ:1246,5Дж
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