за четырехместные столики в кафе могут сесть столько же человек, сколько за естиместные в столово. Сколько столиков в кафе, если в столовой их 8?
Математика
за четырехместные столики в кафе могут сесть столько же человек, сколько за естиместные в столово. Сколько столиков в кафе, если в столовой их 8?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8*6=48мест-в столовой. 2)48:4=12столиков-в кафе.
Гость:
8 столов по 6 мест: 8*6=48 мест 48:4=12 столиков в кафе
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