за четырехместные столики в кафе могут сесть столько же человек, сколько за естиместные в столово. Сколько столиков в кафе, если в столовой их 8?

Математика

за четырехместные столики в кафе могут сесть столько же человек, сколько за естиместные в столово. Сколько столиков в кафе, если в столовой их 8?

Автор: Гость