9 кв.м +18кв.м 5 кв.дм=............... 15кв.м 38 кв.дм+47 кв.дм.=................. 8 кв.м 5 кв.дм+58 кв.дм=........... 23 кв.м+570 кв.дм=..........
Математика
9 кв.м +18кв.м 5 кв.дм=............... 15кв.м 38 кв.дм+47 кв.дм.=................. 8 кв.м 5 кв.дм+58 кв.дм=........... 23 кв.м+570 кв.дм=..........
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9кв.м+18кв.м 5кв.дм=900кв.дм+1805кв.дм=2705кв.дм(27кв.м 5кв.дм) 15кв.м 38кв.дм+47кв.дм=1538кв.дм+47кв.дм=1585кв.дм(15кв.м 85кв.дм) 8кв.м 5кв.дм+58кв.дм=805кв.дм+58кв.дм=863кв.дм(8кв.м 63кв.дм) 23кв.м+570кв.дм=2300кв.дм+570кв.дм=2870кв.дм(28кв.м 70кв.дм)
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