брат и сестра собирали марки.У них вместе на 20 марок больше,чем у брата и на 12 марок больше чем у сестры.сколько марок у них вместе?
Математика
брат и сестра собирали марки.У них вместе на 20 марок больше,чем у брата и на 12 марок больше чем у сестры.сколько марок у них вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)20+12=32марки-всего. 2)32-12=20марок-у сестры. 3)32-20=12марок-у брата.
Гость:
х марок у брата у марок у сестры х+у=х+20 х+у-х=20 х+у-у=12 х=12 марок у брата у=20 марок у брата х+у=32 марок у брата и сестры.
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