брат и сестра собирали марки.У них вместе на 20 марок больше,чем у брата и на 12 марок больше чем у сестры.сколько марок у них вместе?

Математика

брат и сестра собирали марки.У них вместе на 20 марок больше,чем у брата и на 12 марок больше чем у сестры.сколько марок у них вместе?

Автор: Гость