какова масса 3 молей поваренной соли?молярная масса поваренной соли равна 58г/моль.

Физика
какова масса 3 молей поваренной соли?молярная масса поваренной соли равна 58г/моль.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m=N(ню)*M=3*58=174г Это по химии, кажется.
Гость:
m=nM m=3моль* 58г\моль=174г 
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