Чому розвиток плазунів, які мешкають у воді відбувається на суходолі?

Биология
Чому розвиток плазунів, які мешкають у воді відбувається на суходолі?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что они перебираются на сушу когда размножаются
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