Должно ли государство быть заинтересованным в том, чтобы граждане хорошо знали свои права и способы их защиты?
География
Должно ли государство быть заинтересованным в том, чтобы граждане хорошо знали свои права и способы их защиты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
смотря с какой стороны смотреть: если государство хочит обмануть граждан то нет если хочет улучшить борьбу с преступностью то заинтересовано
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