Сколько литров водорода можно получить при взаимодействии 0,06 г уксусной кислоты с цинком?a)11,2 лб)11,2 млв)22,4 л  в)22,4 мл

Гость: Гость:

2CH3COOH+Zn=((CH3COO)2)Zn+H2 Mr(CH3COOH)=60 г/моль(m=120 ибо 2 моль в реакции) Mr(H2)=22,4(22,4 - константа) пишем пропорцию 0,06/120=x/22,4 x=0,0112 Ты не напутал с ответами? И точно ли в условии 0,06?