/п-4/+/1-п/ упростить выражение.
Алгебра
/п-4/+/1-п/ упростить выражение.
Ответ(ы) на вопрос:
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(п-4)+(1-п)=п-4+1-п=-3
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