/п-4/+/1-п/ упростить выражение.

Алгебра
/п-4/+/1-п/ упростить выражение.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(п-4)+(1-п)=п-4+1-п=-3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
ЭДС источник тока равна 2В, внутри ее сопротивление 1 Ом. Определите силу тока в цепи, если внешняя цепь потребляет мощность 0,75Вт? Помогите SOS!!...
Ответить
Алгебра
2у3+2(3-у)(у2+3у+9) 
Ответить
Математика
Площадь прямоугольника 4225 дм кв.Его ширина равна 6м 5дм.Найдите площадь другого прямоугольника, ширина которого составляет тринадцатую часть длин...
Ответить
Литература
состовить план на рассказа "серебряное копытце",спасибо!!!!!
Ответить
Обществознание
Животное,изображение которого помогло грекам покинуть в Трою?4 буквы
Ответить