ЭДС источник тока равна 2В, внутри ее сопротивление 1 Ом. Определите силу тока в цепи, если внешняя цепь потребляет мощность 0,75Вт? Помогите SOS!!!! Пожалуйств!!!

Физика

ЭДС источник тока равна 2В, внутри ее сопротивление 1 Ом. Определите силу тока в цепи, если внешняя цепь потребляет мощность 0,75Вт? Помогите SOS!!!! Пожалуйств!!!

Автор: Гость