ЭДС источник тока равна 2В, внутри ее сопротивление 1 Ом. Определите силу тока в цепи, если внешняя цепь потребляет мощность 0,75Вт? Помогите SOS!!!! Пожалуйств!!! 

Физика
ЭДС источник тока равна 2В, внутри ее сопротивление 1 Ом. Определите силу тока в цепи, если внешняя цепь потребляет мощность 0,75Вт? Помогите SOS!!!! Пожалуйств!!! 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сила тока в цепи I=ЕДС/(R+r) (1) мощность Р=UI=RI^2 ; R=P/I^2 (2) подставим (2) в (1) I=ЕДС/(P/I^2+r) подставим численные значения I=2В/(0,75Вт/I^2+1 Ом)   I=0.5 A или I=1.5 A
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