Площадь прямоугольника 4225 дм кв.Его ширина равна 6м 5дм.Найдите площадь другого прямоугольника, ширина которого составляет тринадцатую часть длины первого, а длина-пятую часть длины первого прямоугольника.

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Табличка вспомогательная... S1 = 4225 дм кв S = ? b1 = 6 м 5 дм b2 = 1/13 b1 a = 1/5 b 1 ______________________________________________ 1. Переведем b1 в дм: 6 м 5 дм = 65 дм 2. Найдем ширину прямоугольника: b2 = 65 / 13 * 1 = 5 дм 3. Найдем длину прямоугольника: а = 65 / 5 * 1 = 13 дм 4. Найдем S прямоугольника: S = 13 дм * 5 дм = 65 дм кв Ответ: площадь другого прямоугольника равна 65 дм кв.