вычислить объем аммиака(NH3) количеством вещества 0.2 моль
Химия
вычислить объем аммиака(NH3) количеством вещества 0.2 моль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.2*22.4 =4.48 короче надо количество умножить на молярный объем а он равен 22.4
Гость:
Mr(любого газа)=22,4 г/моль V=Mr*u=22,4*0,2=4,48 литра
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