одна из сторон многоугольника равно 5 Найдите соответствующую сторону подобного ему многоугольника, площадь которого в 4 раза больше первого
Геометрия
одна из сторон многоугольника равно 5 Найдите соответствующую сторону подобного ему многоугольника, площадь которого в 4 раза больше первого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отношение площадей равно квадрату отношения стороню Тогда сторона подобного многоугольника будет больше в 2 раза, и будет равна 10.
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