Объясните значение понятие колонизация, славянизация балтов, многонациональное государство.
Обществознание
Объясните значение понятие колонизация, славянизация балтов, многонациональное государство.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Колонизация - это массовое вселение в некультурную или малокультурную страну выходцев из какого-либо цивилизованного государства. Славянизация балтов - это перманентный процесс, через который проходило каждое поколение белорусов или их предков. Этот процесс нечасто был насильственным. Многонациональное государство - это государство с населением, состоящим из более чем одной этнической группы. ( Эническая группа - это группа людей, объединённых общими признаками)
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