Два путника вышли в путь одновременно. Один шел из А в Б, а второй из Б в А. Оба шли равномерно, но с разными скоростями. В момент встречи первому оставалось идти еще 16 часов, а второму 9 часов. Через сколько часов после старт...
Математика
Два путника вышли в путь одновременно. Один шел из А в Б, а второй из Б в А. Оба шли равномерно, но с разными скоростями. В момент встречи первому оставалось идти еще 16 часов, а второму 9 часов. Через сколько часов после старта они встретились?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До встречи оба шли одно и то же время t. Значит 16×V1 = t×V2, 9×V2 = t×V1. Выражаем V1 = t×V2/16, подставляем ее во второе уравнение, получим 9×V2 = t×t×V2/16. Сократив V2, получим t×t = 9×16,t²=144, t=12.
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