Два путника вышли в путь одновременно. Один шел из А в Б, а второй из Б в А. Оба шли равномерно, но с разными скоростями. В момент встречи первому оставалось идти еще 16 часов, а второму 9 часов. Через сколько часов после старт...

Математика

Два путника вышли в путь одновременно. Один шел из А в Б, а второй из Б в А. Оба шли равномерно, но с разными скоростями. В момент встречи первому оставалось идти еще 16 часов, а второму 9 часов. Через сколько часов после старта они встретились?

Автор: Гость