В первый день было завезено в библиотеку 627 пачек с книгами, во второй день 285 пачек. В первый день было сделано на 6 рейсов больше, чем во второй.Сколько рейсов было в первый и сколько во второй день?

Математика

В первый день было завезено в библиотеку 627 пачек с книгами, во второй день 285 пачек. В первый день было сделано на 6 рейсов больше, чем во второй.Сколько рейсов было в первый и сколько во второй день?

Автор: Гость