В первый день было завезено в библиотеку 627 пачек с книгами, во второй день 285 пачек. В первый день было сделано на 6 рейсов больше, чем во второй.Сколько рейсов было в первый и сколько во второй день?
Математика
В первый день было завезено в библиотеку 627 пачек с книгами, во второй день 285 пачек. В первый день было сделано на 6 рейсов больше, чем во второй.Сколько рейсов было в первый и сколько во второй день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)627-285=342книги-разница. 2)342:6=57книг-возят за 1 рейс. 3)627:57=11рейсов-было в первый день. 4)285:57=5 рейсов-было во второй день.
Гость:
1) 627-285=342(пач). - больше завезли в І день. 2) 342:6=57(пач). - везли за 1 рейс 3) 627:57=11(рейсов) - в І день 4) 11 - 6 = 5(рейсов) - во ІІ день Ответ: 11 рейсов было сделано в І день, 5 рейсов - во ІІ день.
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