алкан- больше алкен- больше спирт- больше альдегид- больше кислота- больше эстер помогите, пожалуйста, совершить уравнение реакции
Химия
алкан- больше алкен- больше спирт- больше альдегид- больше кислота- больше эстер помогите, пожалуйста, совершить уравнение реакции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на примере этана. 1.CH3-CH3-<>(Pt)CH2=CH2 -<> - обратимая реакция 2. CH2=CH2 + H2O ->(H2SO4) CH3-CH2-OH (H2SO4) - катализатор 3. CH3-CH2-OH + Ag2O/NH3 -> CH3-COH(альдегидогруппа) + 2Ag(осадок) + H2O 4. CH3-COH + Cu(OH)2 ->(t) CH3-COOH + Cu2O(осадок) +2H2O 5. CH3-COOH + CH3-CH2-OH -<>(H+) CH3-C(=O)-O-CH2-CH3(этилацетат)
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