алкан- больше алкен- больше спирт- больше альдегид- больше кислота- больше эстер помогите, пожалуйста, совершить уравнение реакции

Химия

алкан- больше алкен- больше спирт- больше альдегид- больше кислота- больше эстер помогите, пожалуйста, совершить уравнение реакции

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