вычислить количество вещества аммиака массой 12г

Химия
вычислить количество вещества аммиака массой 12г
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n(в-ва)=m(в-ва)/M(в-ва)=12/17=0,7 моль Ответ: 0,7 моль
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