ПОМОГИТЕ ПЛИИЗ СРРООЧЧНОО!!!! решить уравнение корень из 2 sinx-корень из 2 cosx = корень из 3
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПЛИИЗ СРРООЧЧНОО!!!! решить уравнение корень из 2 sinx-корень из 2 cosx = корень из 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раздели каждый член уравнения на 2 и замени sqrt(2)/2 на Cos p/4(p это пи) и на sin p/4 cos(p/4)*sinx-sin(p/4)*cos x=sqrt(3)/2 sin(x-p/4)=sqrt(3)/2 x-p/4=(-1)^n(p/3)+pn x=(-1)^n(p/3)+pn+p/4
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