ПОМОГИТЕ ПЛИИЗ СРРООЧЧНОО!!!! решить уравнение  корень из 2 sinx-корень из 2 cosx = корень из 3

Гость: Гость:

Раздели каждый член уравнения на 2 и замени sqrt(2)/2 на Cos p/4(p это пи) и на sin p/4 cos(p/4)*sinx-sin(p/4)*cos x=sqrt(3)/2 sin(x-p/4)=sqrt(3)/2 x-p/4=(-1)^n(p/3)+pn x=(-1)^n(p/3)+pn+p/4