найдите гипотенузу прямоугольного треугольника, если его катеты равны 25 см. и 60 см.

Геометрия
найдите гипотенузу прямоугольного треугольника, если его катеты равны 25 см. и 60 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по теореме Пифагора:  с^2=a^2+b^2 с^2=под корнем 60^2+25^2 c^2=под корнем3600+625 с^2=под корнем4225 c=65 Ответ:65. 
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