Тут татары есть? Нужно составить 6 любых предложений с условный наклонением глагола (-Са/-сә) (Желательно предложения попроще)
История
Тут татары есть? Нужно составить 6 любых предложений с условный наклонением глагола (-Са/-сә) (Желательно предложения попроще)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
эгэр ул кинога барса. яшь бала еласа. кондез йокы басса. ул заводта эшлэсэ. эминэ буйга уссэ. абый йорт тоэесэ.
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