Тут татары есть? Нужно составить 6 любых предложений с условный наклонением глагола (-Са/-сә) (Желательно предложения попроще)

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Тут татары есть? Нужно составить 6 любых предложений с условный наклонением глагола (-Са/-сә) (Желательно предложения попроще)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
эгэр ул кинога барса. яшь бала еласа. кондез йокы басса.       ул заводта эшлэсэ. эминэ буйга уссэ. абый йорт тоэесэ.
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