Тут татары есть? Нужно составить 6 любых предложений с условный наклонением глагола (-Са/-сә) (Желательно предложения попроще)

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Тут татары есть? Нужно составить 6 любых предложений с условный наклонением глагола (-Са/-сә) (Желательно предложения попроще)

Автор: Гость